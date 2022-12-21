زياد طارق يقترب من الإعارة إلى الاتحاد السكندري

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القاهرة - سامية سيد - اقترب زياد طارق جناح الأهلي الشاب من الخروج عن فريقه للإعارة إلى نادي الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما خرج اللاعب من حسابات مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر منذ بداية الموسم الحالي.

ولا يشارك زياد طارق في تدريبات الأهلي الجماعية منذ قدوم كولر لتدريب الفريق الأحمر، بل يتدرب مع فريق الشباب بالنادي، وابتعد عن المشاركة في المباريات رغم تألقه مع الأهلي في الموسم الماضي.

وتألق زياد طارق مع الأهلي في الموسم الماضي بعد المشاركة مع بيتسو موسيماني في كأس الرابطة ومن ثم المشاركة في نهاية الموسم مع البرتغالي ريكاردو سواريش.

ويفضل زياد طارق الخروج للإعارة في يناير المقبل من أجل المشاركة في المباريات في ظل صعوبة الحصول على فرصة حقيقية بالأهلي مع كولر.

على جانب آخر، يبدأ فريق الأهلي اليوم الأربعاء تحضيراته لمباراته القادمة ضد سموحة يوم الأحد المقبل على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري، بدون الحصول على راحة بعد الانتهاء من مباراته ضد فاركو أمس الثلاثاء بالجولة الثامنة من عمر المسابقة.

ويبدأ مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في دراسة فريق سموحة عن طريق الفيديوهات التي جهزها ياسين الميكاري محلل أداء الفريق الأحمر، من أجل معرفة نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق السكندري، وأهم اللاعبين في صفوفه والطريقة التي يعتمد عليها طارق العشري في وضعية الهجوم واختراق صفوف المنافسين، أو في وضعية الدفاع وكيفية التعامل مع هجوم المنافسين.

انطلقت النسخة 64 من منافسات الدوريالمصري الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا .