شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن صلاح : أحمد الأحمر لن يتواجد مع منتخب اليد فى بطولة العالم المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن صلاح المشرف على المنتخبات الوطنية باتحاد كرة اليد عن عدم تواجد أحمد الأحمر نجم الزمالك و قائد المنتخب الذى اعلن الاعتزال الدولى مؤخرا مع الفراعنة فى بطولة العالم المقبلة المحدد لها يناير القادم بالسويد و بولندا بشكل قاطع .

وقال صلاح فى تصريحات إذاعية انه لا صحة لما يتردد بشأن تواصل الاتحاد معه من أجل العودة للمشاركة مع الفراعنة فى بطولة العالم ، مشيرا الى أن مشوا إنتهى مع المنتخب بانتهاء بطولة أفريقيا التى أقيمت فى مصر يوليو الماضى .

تقام المباراة الودية الثانية بين منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيره القطرى غدا الخميس، فى إطار الإستعداد لبطولة العالم ببولندا والسويد والمحدد لها شهر يناير المقبل.

ويضم جهاز المنتخب الوطنى الأول للرجال لكرة اليد المدير الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو وأوسكار جوتيريز اجيلار المدرب المساعد ونور أبو زيد مدير الفريق ومحمود سعيد مدير إدارى ومحمد إمام محلل الأداء الفنى ودكتور محمد شوقى طبيب المنتخب.

وأنهى منتخب مصر الوطنى للرجال لكرة اليد معسكره المغلق الذى أقيم بمدينة الغردقة خلال الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر الجارى الخميس الماضى، وذلك فى إطار الاستعدادات لبطولة العالم المقبلة فى نسختها الـ28 للرجال لكرة اليد ببولندا والسويد 2023.