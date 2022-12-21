7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد -

شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 21/12/2022 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، فيريرا يقرر تأجيل ملف تدعيمات الصيف مؤقتا ويطلب سرعة تجهيز "نداى"، ومشاركة محمد محمود وكهربا في ودية الأهلى أمام شبابه، ومنتخب اليد يتوجه إلى رومانيا 27 ديسمبر استعدادا للمونديال.

فيريرا يقرر تأجيل ملف تدعيمات الصيف مؤقتا ويطلب سرعة تجهيز "نداى"

طلب فيريرا المدير الفنى للزمالك من إدارة النادى تأجيل ملف الصفقات الشتوية فى الوقت الحالى، لحين عبور مواجهتى المقاولون العرب والإسماعيلى