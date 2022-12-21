شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يحتفل بعيد زواجه بصورتين مع زوجته :"حفظنا الله ونبقى معا الى الابد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل اللاعب محمود عبد الرحيم الشهير بـ"جنش" حارس مرمى نادي فيوتشر، والزمالك السابق، بعيد زواجه، حيث نشر صورتين مع زوجته، وعلق عليهما، "ذكرى زواج سعيدة الحب.. حفظنا الله ونبقى معا الى الابد"، وهنأهما مجموعة كبيرة من المتابعين، متمنين له استمرار تألقه مع فريقه.

فيوتشر في الكونفدرالية

وكان جنش قد انتقل من الزمالك إلى فيوتشر على سبيل الإعارة، ويشارك مع فيوتشر حاليا في بطولة الكونفيدرالية، حيث كشفت القرعة عن مواجة بين فيوتشر وبيراميدز في المجموعة الثالثة.



جنش

فيوتشر يتعادل مع الأهلى

وتمكن فيوتشر يوم الجمعة الماضى من إيقاف سلسلة انتصارات الأهلى في الدورى المصرى، بتعادل مثير في ستاد السلام، حيث تقدم الأهلى من خلال حسين الشحات، ليتعادل عبد الكريم الوادى في الدقيقة 79من هجمة منظمة بدأت من عند مصطفى البدري من الجبهة اليمنى ثم جوناثان نجويم من داخل منطقة الجزاء ويهديها الوادي في المرمى



جنش وزوجته

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي: محمود جنش في حراسة المرمى وباسم علي وعلي الفيل وسعد سمير وجوناثان نجويم في الدفاع وغنام محمد ومحمد رضا وعمر كمال في الوسط وعبد الكبير الوادي والحاج باري وعمر السعيد في الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمود حمدي ومروان محسن وطارق طه ومهند لاشين وأيمن الصفاقسي وكريم نيدفيد ومصطفى البدري وهشام حافظ وعلي زعزع.

باسم على

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة أعلنت اختيار باسم على لاعب فريق فيوتشر رجل مباراة فريقه أمام غزل المحلة، عقب إحرازه هدف الفوز وتحقيق الثلاث النقاط .

وكان حقق فريق فيوتشر الفوز على نظيره غزل المحلة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل باستاد السلام ضمن لقاءات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق باسم على لاعب فريق فيوتشر في الدقيقة 18 عقب تسديدة قوية داخل منطقة جزاء فريق غزل المحلة لتسكن شباك الحارس محمود الحضرى .