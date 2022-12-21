شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطالب لاعبى فاركو بالتركيز فى الثوانى الأخيرة بالمباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفنى لنادى فاركو بقيادة إيهاب جلال تصحيح أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراة الاهلى التى خسرها الفريق البرتقالى بهدفين مقابل هدف فى الوقت القاتل من عمر مباراة الفريقين بالجولة الثامنة لمسابقة الدورى الممتاز.

وطلب إيهاب جلال من لاعبيه ضرورة نسيان أحداث مباراة الاهلى رغم أن الفريق كان قريباً من الخروج بنقطة من المباراة وذلك للتركيز فى مباراة غزل المحلة المقرر لها الخامسة عصر السبت المقبل على ستاد غزل المحلة بالجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز.

وطالب إيهاب جلال لاعبيه بضرورة التركيز فى الأوقات الأخيرة من عمر المباريات وتدارك الأخطاء الدفاعية الساذجة التى تكلف الفريق البرتقالى خسارة نقاط فى متناول اليد.

فى سياق أخر، عقد إيهاب جلال، المدير الفنى لنادى فاركو، اجتماعاً مع لاعبيه شرح لهم طريقة عمله خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الالتزام والاجتهاد سيكون شعار التواجد فى التشكيل الأساسى، مشيراً إلى أن المشاركة ليست حكراً على لاعب بعينه وأن الاستبعاد سيكون مصير أى لاعب يثبت تقصيره فى التدريبات والمباريات.

ويحتل فاركو المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 7 نقاط بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز فى لقاء وحيد وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 54 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.