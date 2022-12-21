شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة النقيب يتولي تدريب حراس مرمي منتخب مصر لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد أيمن صلاح المشرف على المنتخبات الوطنية لكرة اليد، أنه تم تعيين حارس مرمي منتخب اليد السابق حمادة النقيب ، مدرباً لحراس الفراعنة في بطولة العالم 2023 والتي ستقام في بولندا والسويد خلال الفترة من 11 إلى 29 يناير المقبل.

وأضاف أيمن صلاح في تصريحات صحفية ، أن حمادة النقيب تواجد في مباراة منتخب مصر وقطر الودية اللي أقيمت أمس الثلاثاء وانتهت بفوز مصر 21-18، من أجل يبدأ مهمته في تدريب حراس مرمى منتخب مصر.