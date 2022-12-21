اخبار الرياضه

حمادة النقيب يتولي تدريب حراس مرمي منتخب مصر لكرة اليد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة النقيب يتولي تدريب حراس مرمي منتخب مصر لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

أكد أيمن صلاح المشرف على المنتخبات الوطنية لكرة اليد، أنه تم تعيين حارس مرمي منتخب اليد السابق حمادة النقيب ، مدرباً لحراس الفراعنة في بطولة العالم 2023 والتي ستقام في بولندا والسويد خلال الفترة من 11 إلى 29 يناير المقبل.

 

 

وأضاف أيمن صلاح في تصريحات صحفية ، أن حمادة النقيب تواجد في مباراة منتخب مصر وقطر الودية اللي أقيمت أمس الثلاثاء وانتهت بفوز مصر 21-18، من أجل يبدأ مهمته في تدريب حراس مرمى منتخب مصر.

 

 

ويستعد منتخب مصر لخوض بطولة العالم بإقامة معسكر في المركز الأوليمبي بالمعادي ، حيث خاض أمس ودية امام منتخب قطر انتهت بفوز الفراعنة 21/18.

 

تقام المباراة الودية الثانية بين منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيره القطرى غدا الخميس، فى إطار الإستعداد لبطولة العالم ببولندا والسويد والمحدد لها شهر يناير المقبل. 

 

ويضم جهاز المنتخب الوطنى الأول للرجال لكرة اليد المدير الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو وأوسكار جوتيريز اجيلار المدرب المساعد ونور أبو زيد مدير الفريق ومحمود سعيد مدير إدارى ومحمد إمام محلل الأداء الفنى ودكتور محمد شوقى طبيب المنتخب.

 

 

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2023:

 

المجموعة الأولى: إسبانيا – مونتينجرو – تشيلي - إيران.

 

المجموعة الثانية: فرنسا – بولندا – - سلوفينيا.

 

المجموعة الثالثة: السويد – البرازيل - كاب فيردي - أوروجواي.

 

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرتغال – المجر - كوريا الجنوبية.

 

المجموعة الخامسة: ألمانيا – قطر – صربيا - الجزائر.

 

المجموعة السادسة: النرويج - مقدونيا الشمالية – الأرجنتين - هولندا.

 

المجموعة السابعة: مصر – كرواتيا – المغرب - الولايات المتحدة الأمريكية.

 

المجموعة الثامنة: الدنمارك – بلجيكا – البحرين - تونس.

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا