شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة النقيب يتولي تدريب حراس مرمي منتخب مصر لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وأضاف أيمن صلاح في تصريحات صحفية ، أن حمادة النقيب تواجد في مباراة منتخب مصر وقطر الودية اللي أقيمت أمس الثلاثاء وانتهت بفوز مصر 21-18، من أجل يبدأ مهمته في تدريب حراس مرمى منتخب مصر.
ويستعد منتخب مصر لخوض بطولة العالم بإقامة معسكر في المركز الأوليمبي بالمعادي ، حيث خاض أمس ودية امام منتخب قطر انتهت بفوز الفراعنة 21/18.
مجموعات بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2023:
المجموعة الأولى: إسبانيا – مونتينجرو – تشيلي - إيران.
المجموعة الثانية: فرنسا – بولندا – السعودية - سلوفينيا.
المجموعة الثالثة: السويد – البرازيل - كاب فيردي - أوروجواي.
المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرتغال – المجر - كوريا الجنوبية.
المجموعة الخامسة: ألمانيا – قطر – صربيا - الجزائر.
المجموعة السادسة: النرويج - مقدونيا الشمالية – الأرجنتين - هولندا.
المجموعة السابعة: مصر – كرواتيا – المغرب - الولايات المتحدة الأمريكية.
المجموعة الثامنة: الدنمارك – بلجيكا – البحرين - تونس.