شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن صراع الأهلى والزمالك على قمة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الأهلى فوزا قاتلا على حساب مضيفه فاركو بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الدورى المصرى، ليستعيد نغمة الانتصارات سريعا، فى المقابل حقق الزمالك انتصار عريضاً على حرس الحدود برباعية دون رد، وبتلك النتيجة، واصل الزمالك، مطاردة الأهلى، متصدر ترتيب الدورى المصرى، بعدما احتل الوصافة بـ20 نقطة بفارق نقطتين عن المارد الأحمر، وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: متى إنطلقت بطولة الدورى هذا الموسم ؟

ج: انطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، والذى كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

س: من هى الأندية الأكثر تتويجاً بالدورى ؟

ج: الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

س: من هو بطل الدورى فى نسخته الأخيرة ؟

ج: الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

س: ماهو ترتيب جدول الدورى ؟

ج: الأهلى – 22 نقطة

الزمالك – 20 نقطة

فيوتشر – 18 نقطة

بيراميدز – 17 نقطة

غزل المحلة – 16 نقطة

الاتحاد – 15 نقطة

سيراميكا كليوباترا – 11 نقطة

المقاولون العرب – 10 نقاط

طلائع الجيش – 7 نقاط

فاركو – 7 نقاط

س: ماذا حقق الاهلى والزمالك فى الجولة الأخيرة للدورى ؟

ج: حقق الأهلى فوزا قاتلا على حساب مضيفه فاركو بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الدورى المصرى، ليستعيد نغمة الانتصارات سريعا، بدوره، واصل الزمالك حامل اللقب مطاردة غريمه الأهلى على الصدارة بفوز سهل 4-0 على ضيفه حرس الحدود.

س: ماهى المباراة المقبلة للأهلى والزمالك فى الدورى ؟

ج: يستعد الأهلى لمواجهة سموحة المقرر لها السابعة مساء الاحد المقبل على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الخامسة مساء الاحد المقبل على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدورى المصرى.