شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام عمر الوحش فى مباراة الإسماعيلى وإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم عمر الوحش لاعب خط وسط الإسماعيلي أداءاً متميزاً خلال مواجهة إنبي والتي حسمها الفريق الأصفر لصالحه بهدفين مقابل هدفًا حيث كان المحطة الأهم في الهجوم والدفاع معاً ليستحق على خلفية ذلك نيل جائزة ” رجل المباراة ”.

عمر الوحش فعل كل شيء دفاعياً وهجومياً كان نشيطا للغاية، ومن أكثر من فاز بالكرة وسلمها بشكل صحيح ليكون أحد نجوم اللقاء قبل أن يتم استبداله بسبب الإصابة.

ويرصد ” الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي “ أرقام قائد الدراويش خلال اللقاء جاءت كالتالي ..

دقائق اللعب .. 77

لمس الكرة .. 45

التمريرات الصحيحة .. 22 من أصل 30

التمريرات إلى الثلث الأخير .. 5

العرقلة الناجحة .. 3

اعتراض الكرة .. 2

استعادة الكرة .. 6

الفوز بالثنائيات الأرضية .. 6

الفوز بالصراعات الهوائية .. 1

على صعيد مختلف تأكد غياب باهر المحمدى مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، عن مواجهة فريقه المقبلة ضد المصرى البورسعيدى بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ونال مدافع الدراويش الدولى البطاقة الصفراء الثالثة له هذا الموسم فى لقاء إنبى والذى سجل خلاله هدف تعزيز الانتصار من ركلة جزاء فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى من عمر المباراة التى أقيمت عصر الثلاثاء على ملعب بتروسبورت بالقاهرة ضمن منافسات الدورى العام.

كما سيغيب محمد حسن لاعب خط وسط الفريق أيضًا عن اللقاء القادم بعد حصوله على البطاقة الحمراء إثر نيله بطاقتين صفراتين خلال المباراة.

ويستضيف الدراويش الفريق البورسعيدى عصر الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى تاسع جولات المسابقة المحلية.