شكرا لقرائتكم خبر عن المحترفون ينضمون إلى معسكر منتخب اليد السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
ومن جانبه كشف أيمن صلاح المشرف على المنتخبات الوطنية باتحاد اليد فى تصريحات اذاعية على أن اللاعبين سيتواجدون بدءا من يوم السبت مشيرا إلى وصول حارس المرمى المحترف محمد على .
ويضم جهاز المنتخب الوطنى الأول للرجال لكرة اليد المدير الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو وأوسكار جوتيريز اجيلار المدرب المساعد ونور أبو زيد مدير الفريق ومحمود سعيد مدير إدارى ومحمد إمام محلل الأداء الفنى ودكتور محمد شوقى طبيب المنتخب.
وأنهى منتخب مصر الوطنى للرجال لكرة اليد معسكره المغلق الذى أقيم بمدينة الغردقة خلال الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر الجارى الخميس الماضى، وذلك فى إطار الاستعدادات لبطولة العالم المقبلة فى نسختها الـ28 للرجال لكرة اليد ببولندا والسويد 2023.