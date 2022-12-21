شكرا لقرائتكم خبر عن المحترفون ينضمون إلى معسكر منتخب اليد السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ينضم اللاعبين المحترفين إلى معسكر منتخب اليد يوم السبت المقبل بالمركز الأوليمبى بعد الحصول على راحة عقب وديتى قطر التى تختتم غدا .

ومن جانبه كشف أيمن صلاح المشرف على المنتخبات الوطنية باتحاد اليد فى تصريحات اذاعية على أن اللاعبين سيتواجدون بدءا من يوم السبت مشيرا إلى وصول حارس المرمى المحترف محمد على .

وتقام المباراة الودية الثانية بين منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيره القطرى غدا الخميس، فى إطار الإستعداد لمنافسات كأس العالم ببولندا والسويد والمحدد لها شهر يناير المقبل.

ويضم جهاز المنتخب الوطنى الأول للرجال لكرة اليد المدير الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو وأوسكار جوتيريز اجيلار المدرب المساعد ونور أبو زيد مدير الفريق ومحمود سعيد مدير إدارى ومحمد إمام محلل الأداء الفنى ودكتور محمد شوقى طبيب المنتخب.

وأنهى منتخب مصر الوطنى للرجال لكرة اليد معسكره المغلق الذى أقيم بمدينة الغردقة خلال الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر الجارى الخميس الماضى، وذلك فى إطار الاستعدادات لبطولة العالم المقبلة فى نسختها الـ28 للرجال لكرة اليد ببولندا والسويد 2023.