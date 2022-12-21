شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يقيم حفلا لتكريم عبد المطلب فى اللجنة الأوليمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يقيم اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة حفل لتكريم محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد والذى تقدم باستقالته بعد توليه نائب منظمة NBA Africa فى مصر ، على أن يقام الحفل باللجنة الاولمبية.

استقر الدكتور مجدي أبو فريخة، رئيس مجلس ادارة اتحاد السلة، على اختيار عمرو مصيلحي عضو مجلس الإدارة نائبًا له خلال الفترة المقبلة.

وأخطر أبو فريخة، خلال اجتماع مجلس الإدارة ظهر اليوم بمقر الاتحاد، عمرو مصيلحي باختياره نائبًا له فى حضور أعضاء مجلس الإدارة.

وقدم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التهنئة لمصيلحي بعد قرار تعيينه نائبًا لرئيس الاتحاد خلفا ًللمهندس محمد عبد المطلب.

وكان عبد المطلب تقدم باستقالته من منصب نائب رئيس اتحاد السلة، بعد توليه المنصب الجديد، وبالتالي ووفقا للائحة الأولمبية بأنه لابد أن يكون عضو اللجنة عضوا باتحاد رياضى.

وجاء قرار الدكتور مجدي أبو فريخة لاختيار مصيلحي نائبًا له بعد اعتذار المهندس محمد عبد المطلب عن عدم استكمال مهمته لتولي منصب نائب رئيس NBA Africa ورئيسًا لمكتب الرابطة في مصر.