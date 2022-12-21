ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والعدالة في كأس خادم الحرمين الشريفين؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والعدالة في كأس خادم الحرمين الشريفين، بدور الـ16.

ويلاقي النصر نظيره العدالة في مباراة مرتقبة اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس الملك لموسم 2022-2023.

ويسعى النصر للفوز ومواصلة مشواره في البطولة، طمعًا في اللقب بعد خسارته في ربع النهائي بالنسخة الماضية أمام الهلال بهدف مقابل هدفين.

وكان النصر قد حقق الفوز برباعية مقابل هدف على الرائد في المباراة الماضية، بينما تعرض العدالة للهزيمة بنتيجة 1-4 في آخر مباريات الجولة التاسعة في دوري روشن السعودي.

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر والعدالة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.



القنوات الناقلة لمباراة النصر والعدالة في كأس خادم الحرمين



كما جرت العادة، مباراة النصر والعدالة في كأس خادم الحرمين الشريفين، ستكون منقولة على قنوات SSC الخاصة ببث مباريات المملكة العربية السعودية المحلية والآسيوية.

التشكيل المتوقع لمباراة النصر والعدالة اليوم في كأس الملك



ومن المتوقع أن يدخل النصر مباراة العدالة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: أوسبينيا

في خط الدفاع: جيسلان كونان - الفارو - عبدالاله العمري - سلطان الغنام

في خط الوسط: عبدالله الخيبري - علي الحسن، أيمن يحيى - تاليسكا - ماشاريبوف

وفي الهجوم: فينسيت أبو بكر



تشكيلة العدالة المتوقعة لمباراة النصر اليوم



في حراسة المرمى: ميلان مياتوفيتش

خط الدفاع: ميكايل دايريستام - مرتضى البريه - فهد الحربي

خط الوسط: عارف آل حيدر - أحمد السلطان - حسن الحبيب - محمد العوفي

في الهجوم: كريستوفر جونزاليس - لاوتارو بالاسيوس - أندرسون بلاتا