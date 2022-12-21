ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي والزمالك.. وقائمة الهدافين بعد تألق زيزو

الشارقة - اميمة ياسر - واصل الأهلي تصدره للدوري المصري بعد فوزه القاتل على حساب مضيفه فاركو بنتيجة 2-1، في الجولة الثامنة.

، في المقابل حقق الزمالك انتصار عريضاً على حرس الحدود برباعية دون رد.

وبتلك النتيجة واصل الزمالك مطاردة الأهلى، متصدر ترتيب الدورى المصرى، بعدما احتل الوصافة بـ20 نقطة بفارق نقطتين عن المارد الأحمر.

ترتيب الدورى المصرى حتى الآن

الأهلى – 22 نقطة

الزمالك – 20 نقطة

فيوتشر – 18 نقطة

بيراميدز – 17 نقطة

غزل المحلة – 16 نقطة

الاتحاد – 15 نقطة

سيراميكا كليوباترا – 11 نقطة

المقاولون العرب – 10 نقاط

طلائع الجيش – 7 نقاط

فاركو – 7 نقاط

ترتيب هدافي الدوري

يتصدر أحمد الشيخ قائمة هدافي الدوري برصيد سبعة أهداف، بينما اقترب أحمد سيد زيزو منه بتسجيل هدفين أمام حارس الحدود ليرفع رصيده للرقم 4.

وجاء ترتيب هدافي الدوري كالتالي:

أحمد الشيخ - غزل المحلة - 7 أهداف

أحمد سيد زيزو - الزمالك - 4 أهداف

رفيق كابو - إنبي - 4 أهداف

مصطفى فتحي - بيراميدز - 3 أهداف

محمد حمدي زكي - أسوان - 3 أهداف

خالد قمر - طلائع الجيش - 3 أهداف

مابولولو - الاتحاد السكندري - 3 أهداف

يوسف أسامة نبيه - الزمالك - 3 أهداف

جوزيف أوشايا - المقاولون العرب - 3 أهداف