شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة محمد محمود وكهربا في ودية الأهلى أمام شبابه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم ،الأربعاء، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، على ملعب التتش تدريباته استعداداً لمواجهة سموحة المقبلة، في بطولة الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة الودية مشاركة محمد محمود رفقة فريق الشباب بالأهلي كما شارك ضمن باقي اللاعبين في خوض فقرة التصويب على المرمى، كما شارك محمود كهربا في المباراة الودية أيضا ومعهم اللاعبين البدلاء الذين غابوا عن المشاركة في مباراة فاركوو أمس الثلاثاء.

وخاض الفريق تدريباته بدون راحة بعدما تغلب أمس الثلاثاء على نظيره فريق فاركو بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة

من بطولة الدوري الممتاز.

وخاضت مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية بالجيم، قبل أن يستكمل الفريق بقية فقرات المران على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وقام الجهاز الفني بتنظيم مباراة ودية مع فريق الشباب، شارك بها مجموعة اللاعبين البدلاء والغائبين عن مباراة فاركو الأخيرة في الدوري.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق على تجربة العديد من الجوانب الخططية والفنية، في إطار تجهيز الجميع للمباريات القادمة.

وتغلب الأهلي على فاركو بهدفين مقابل هدف، سجلهما أحمد عبدالقادر ومحمد شريف، في اللقاء الذي أقيم أمس، الثلاثاء، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع سموحة في السابعة مساء الأحد القادم على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.



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