شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس وخالد جلال وبسيونى يدخلون دائرة ترشيحات إنبى لخلافة كشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى عن أقرب الأسماء المرشحة لتولى تدريب الفريق البترولى خلفاً لـ أحمد كشرى الذى تم توجيه الشكر له بالأمس الثلاثاء بعد الخسارة أمام الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى الدورى المصري.

أكد إسماعيل خلال تصريحات خاصة لـ الخليج 365 أن إدارة النادى البترولى تفاضل بين عماد النحاس وخالد جلال وعبد الحميد بسيونى وطارق مصطفى لتولى تدريب الفريق ولكن الإدارة لم تستقر على إسم معين حتى الآن.

وتدرس إدارة نادى إنبى ملف أكثر من مدرب تم عرضهم لقيادة الفريق البترولى لكن يأتى طارق مصطفى على رأس الترشيحات المطروحة خصوصاً أن الفريق البترولى يسعى للتعاقد مع مدير فنى صاحب خبرات وملم بكل صغيرة وكبيرة فى الدورى المصرى لإنقاذ الفريق من سلسلة النتائج السلبية.

فى سياق مختلف استقرت إدارة النادى البترولى على تأجيل ملف احتياجات الفريق من صفقات جديدة فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لحين التعاقد مع مدير فنى جديد من أجل مناقشته فى المراكز التى تعانى من عجز داخل الفريق وتحتاج إلى دعم حتى لا يتعرض الفريق لظروف الموسم الماضى.