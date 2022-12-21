شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدى يسجل ركلة الجزاء رقم 10 مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي، متخصص لتسديد ضربات الجزاء التى يحصل عليها الفريق خلال الآونة الأخيرة بمسابقة الدورى العام.

ونجح المحمدي فى قيادة فريقه للفوز على إنبي بهدفين مقابل هدفًا فى المباراة التى أقيمت أمس الثلاثاء على ملعب الأخير بالقاهرة ضمن منافسات الدوري العام.

ويعد الهدف الذى أحرزه ” المحمدي ” فى مرمي الفريق البترولي هو العاشر له من ضربة جزاء مع فريقه ولم يهدر سوى واحدة فقط.

ويرصد ” الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي “ جميع ضربات الجزاء التى سددها اللاعب طوال تاريخه مع الفريق فى جميع البطولات، وذلك على النحو التالي ..

* يوم 11 ديسمبر 2018 .. سجل فى مرمي الرجاء المغربي خلال تنفيذ ركلات الترجيح بدور ثمن نهائي البطولة العربية.

* يوم 22 ديسمبر 2018 .. سجل في مرمي القطن الكاميروني خلال إياب دور الـ 32 بدوري أبطال افريقيا.

* يوم 12 يناير 2019 .. أهدر أمام مازيمبي الكونغولي فى افتتاحية دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

* يوم 30 يناير 2020 .. سجل فى مرمي الإنتاج الحربي ضمن منافسات الدوري العام.

* يوم 9 فبراير 2020 .. سجل فى مرمي الزمالك ضمن منافسات الدوري العام.

* يوم 6 مايو 2022 .. سجل فى مرمي المصري البورسعيدي ضمن منافسات الدوري العام.

* يوم 15 مايو 2022 .. سجل فى سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري العام.

* يوم 28 مايو 2022 .. سجل فى مرمي الزمالك ضمن منافسات الدوري العام.

* يوم 16 يوليو 2022 .. سجل فى مرمي فيوتشر ضمن منافسات الدوري العام.

* يوم 28 يوليو 2022 .. سجل فى مرمي الجونة ضمن منافسات الدوري العام.

* يوم 20 ديسمبر 2022 .. سجل فى مرمي إنبي ضمن منافسات الدوري العام.

وكان ” باهر المحمدي ” قد أكد فى تصريحاته، أن سر هذا الاحتفال يعود إلى جماهير مازيمبي الكونغولي الذين اشاروا له بنفس الحركة بعد اهدار ضربة الجزاء الشهيرة عام 2019.