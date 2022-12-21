شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدى يسجل ركلة الجزاء رقم 10 مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر
ويعد الهدف الذى أحرزه ” المحمدي ” فى مرمي الفريق البترولي هو العاشر له من ضربة جزاء مع فريقه ولم يهدر سوى واحدة فقط.
ويرصد ” الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي “ جميع ضربات الجزاء التى سددها اللاعب طوال تاريخه مع الفريق فى جميع البطولات، وذلك على النحو التالي ..
* يوم 11 ديسمبر 2018 .. سجل فى مرمي الرجاء المغربي خلال تنفيذ ركلات الترجيح بدور ثمن نهائي البطولة العربية.
* يوم 22 ديسمبر 2018 .. سجل في مرمي القطن الكاميروني خلال إياب دور الـ 32 بدوري أبطال افريقيا.
* يوم 12 يناير 2019 .. أهدر أمام مازيمبي الكونغولي فى افتتاحية دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.
* يوم 30 يناير 2020 .. سجل فى مرمي الإنتاج الحربي ضمن منافسات الدوري العام.
* يوم 9 فبراير 2020 .. سجل فى مرمي الزمالك ضمن منافسات الدوري العام.
* يوم 6 مايو 2022 .. سجل فى مرمي المصري البورسعيدي ضمن منافسات الدوري العام.
* يوم 15 مايو 2022 .. سجل فى سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري العام.
* يوم 28 مايو 2022 .. سجل فى مرمي الزمالك ضمن منافسات الدوري العام.
* يوم 16 يوليو 2022 .. سجل فى مرمي فيوتشر ضمن منافسات الدوري العام.
* يوم 28 يوليو 2022 .. سجل فى مرمي الجونة ضمن منافسات الدوري العام.
* يوم 20 ديسمبر 2022 .. سجل فى مرمي إنبي ضمن منافسات الدوري العام.
وكان ” باهر المحمدي ” قد أكد فى تصريحاته، أن سر هذا الاحتفال يعود إلى جماهير مازيمبي الكونغولي الذين اشاروا له بنفس الحركة بعد اهدار ضربة الجزاء الشهيرة عام 2019.