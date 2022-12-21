شكرا لقرائتكم خبر عن المشاركة الأفريقية شرط أساسى لتعاقد الزمالك مع أي لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترط البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك أن يكون التعاقد مع أي لاعب خلال الميركاتو الشتوى المقبل يستطيع من خلاله اللاعب المشاركة مع الفريق الأبيض بدور المجموعات لدورى الأبطال الأفريقي .

ويأتي هذا الشرط من أجل الإستفادة بخدمات أي لاعب أفريقيا ، وهو ما سيؤدى إلى صعوبة التعاقد مع أي لاعب من بيراميدز وفيوتشر اللذان يشاركا في الكونفيدرالية الأفريقية بالإضافة للنادى الأهلى .

ويرفض فيريرا تماما التعاقد مع أي لاعب يتم الإستفادة منه محليا خلال مباريات الدورى والكأس على أن يتم استبعاده أثناء مباريات الفريق الأفريقية خاصة وأن التعاقد سيكون معه من أجل دورى الأبطال الأفريقي .

كان الزمالك قد فاز على حرس الحدود برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز مساء أمس رافعا رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثانى بجدول الدورى .

من ناحية أخرى يدرس مسئولو الزمالك التعاقد مع ظهير أيسر محلى يكون بديل جيد لأحمد فتوح الذى يعانى الفريق من غيابه أثناء الإصابات أو الإيقافات التي تأتى للاعب أثناء مشاركته مع الفريق .

يأتي ذلك نظرا للإصابة التي ضربت محمد عبد الشافى وأبعدته تماما عن المشاركة مع الفريق ، بالإضافة لهبوط مستوى عبد الله جمعة بشكل كبير بالرغم من إشراكه في بعض المباريات إلا أنه لم ينل ثقة البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض .

وقد عرض على فيريرا عدد من اللاعبين الذين ظهروا بشكل جيد مع أنديتهم خلال لقاءات الدورى ، إلا أنه عاد وأكد على ضرورة غلق الملف مؤقتا لحين الإنتهاء من لقاءيي المقاولون العرب والإسماعيلى لحسمهما بشكل جيد في ظل ضغط اللقاءات بشكل كبير في الفترة المقبلة .