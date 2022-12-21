شكرا لقرائتكم خبر عن الإسبانى يوسو جونزاليس يوقع عقود تدريب أسمنت أسيوط خلفا للراحل هيثم صالح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مجلس إدارة نادى أسمنت اسيوط برئاسة كارلوس جونزاليس ونائبه وفيق بشارة، مع الإسبانى يوسو جونزاليس لقيادة الفريق الأول الذى يلعب ضمن اندية مجموعة الصعيد بالقسم الثانى خلفا للمستقيل هيثم صالح.

وتم توقيع العقود فى وجود كل من: وفيق بشارة نائب رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة وعبد الكريم فرغلى مدير النشاط الرياضى ويضم الجهاز الفنى الجديد كل من: يوسو جونزاليس مديرا فنيا وتامر عادل مدرب عام ومحمد فوزى مدرب مساعد و محمد عبد الله مدرب و احمد فتحى مدرب حراس ومحمد السيد مخطط أحمال وعمرو ياسر محلل أداء ومحمود لطفى مدير ادارى وعماد شعبان ادارى والدكتور محمد محمود اسماعيل طبيب الفريق واحمد محمد عبد الظاهر أخصائى علاج طبيعى وكل من: محمود عيسى محمد وعماد على على ومحمد عبد الناصر للخدمات المعاونة.

وتقدم هيثم صالح باستقالته من تدريب الفريق وجهازه الفني بعد الجولة الماضية، ليعلن مجلس الإدارة قبولها والاستقرار على تعيين الاسباني يوسو جونزاليس.

ونجح أسمنت أسيوط فى تحقيق الفوز على فريق المدينة المنورة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما فى إطار منافسات الأسبوع العاشر من مجموعة الصعيد في القسم الثانى.

ويحتل فريق أسمنت أسيوط المركز السادس فى جدول ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 13 نقطة، جمعها من الفوز فى 4 مواجهات وتعادل في لقاء وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 14 هدفا واستقبلوا 17 هدفا.