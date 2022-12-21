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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعود عجلة المسابقات المحلية للدوران بعد انتهاء بطولة كأس العالم قطر 2022، وموعدنا مع مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي في كأس الرابطة الإنجليزية.

كل ما تريد معرفته حول مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي في كأس الرابطة

وبعد عودة اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم، ينتظر مانشستر يونايتد مباراة قوية ضد بيرنلي في دور الـ16 بكأس الرابطة الإنجليزية 2022-2023.

ويحتضن ملعب "أولد ترافورد" مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي في كأس الرابطة الإنجليزية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتأهل مانشستر يونايتد لدور الـ16 بعدما تمكن من إقصاد فريق أستون فيلا من دور الـ32 لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية، في مباراة مثيرة بين الفريقين انتهت بفوز اليونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفين.



تتولى قنوات بي إن سبورتس نقل بطولات الدوري الإنجليزي، كذلك بطولة كأس الرابطة، ومباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي.

وحددت الشبكة القطرية نقل هذا اللقاء عبر قناة "beIN Sports Premium HD1" المشفرة، بالتعليق الصوتي للمعلق الرياضي "حسن العيدروس".

بعد مغادرة كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد، وفسخ العقد بين الطرفين بالتراضي، من المتوقع أن يبدأ تين هاج المدير الفني للشياطين الحمر مباراة بيرنلي بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: دي خيا.

الدفاع: دالوت، ليندلوف، فاران، شاو.

وسط الملعب: ماكتوميناي، فريد، برونو فرنانديز.

الهجوم: سانشو، راشفورد، مارسيال.

تقام اليوم الأربعاء 21 ديسمبر/ كانون الأول مباراة الهلال والاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين بدور الـ16 لموسم 2022-2023، وسنستعرض معكم القنوات الناقلة للمواجهة المرتقبة.

على أرضية ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد، يلتقي الهلال مع نظيره الاتفاق ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الملك في المملكة العربية السعودية.

وفاز الزعيم في آخر مبارياته بالدوري السعودي على الباطن 3-1، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

ويسعى الهلال لاستكمال موسمه بشكل مميز، والعبور لدور الـ8 في كأس خادم الحرمين الشريفين.



على الجانب الآخر تعادل الاتفاق مع ضمك سلبيا في آخر مبارياته، ويحتل المركز العاشر في الدوري السعودي.

ويأمل الاتفاق في إحداث مفاجأة وتعطيل وصيف كأس الملك الموسم الماضي.

وقبل اللقاء المرتقب تبرز "العين الرياضية" القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق في كأس العالم والتردد، بالإضافة لموعد اللقاء.

ستقوم قناة SSC بنقل مباراة الهلال والاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين.

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تردد قناة SSC الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق

تردد: 12418.

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

تقام اليوم مباراة الهلال والاتفاق في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، الخامسة مساء بتوقيت مصر، على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد.

تجدر الإشارة إلى أن الفائز من مباراة الهلال والاتفاق، سيلتقي مع الفائز من مباراة الفتح ضد الطائي والمقرر إقامتها غدًا الخميس،

ستكون مباراة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-2023 يوم 13 أو 14 مارس/ آذار 2023، وربما يتم تأجيل الموعد بسبب تلاحم مباريات الموسم وضغط المباريات.