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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلتقي فريق مانشستر يونايتد نظيره بيرنلي في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية للموسم الحالي 2022-2023.

فريق مانشستر يونايتد يلتقي نظيره بيرنلي مساء اليوم الأربعاء

يدخل فريق مانشستر يونايتد في أولى التجارب الرسمية بعد رحيل الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو رسميًا عن قلعة الشياطين الحمر في انفصال بالتراضي بين الطرفين.

وتاريخيًا التقى الفريقين في 63 مباراة قبل سابق في جميع البطولات فاز فيها أصحاب الأرض مانشستر يونايتد في 29 مباراة وتعادل في 16 وتلقى الخسارة من بيرنلي في 18 مواجهة.

ونجح لاعبو مانشستر يونايتد في تسجيل 112 هدفًا وتلقي 89 من أقدام لاعبو بيرنلي، حيث يتصدر اللاعب أندي لوكهيد لاعب الضيوف ترتيب هدافي مباريات الفريقين بواقع 10 أهداف يليه ديفيد هيرد نجم الشياطين الحمر السابق بواقع 8 أهداف.

وكانت أخر مباراة جمعت الفريقين في شهر فبراير الماضي وانتهت بالتعادل الإيجابي بينهما بنتيجة 1-1 في الجولة 24 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي للموسم المنقضي.

ويأمل تين هاج في عبور المباراة خاصة بعد خوضه العديد من اللقاءات الودية التي جمعتهم في البطولة، حيث غاب مانشستر يونايتد 38 يومًا عن آخر مباراة خاضها قبل توقف كأس العالم والتي كان فيها الطرف الآخر فريق فولهام وانتهت بفوز قاتل خارج الأرض بهدفين لهدف.

بينما سيعتمد فريق بيرنلي على خبرات مدربه الشاب فينسنت كومباني في اسقط منافسه بشكل قوي خاصة وأنه كان أحد لاعبي مانشستر سيتي ويعي جيدًا أجواء أولد ترافورد.

ويتواجد فريق كومباني حاليًا في صدارة دوري الدرجة الأولى بعد 22 مباراة، بفارق ثلاث نقاط عن شيفيلد يونايتد في المركز الثاني، بعد أن خسر مرتين فقط حتى الآن هذا الموسم.