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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تقام اليوم الأربعاء 21 ديسمبر/ كانون الأول مباراة الهلال والاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين بدور الـ16 لموسم 2022-2023.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق في كأس خادم الحرمين

على أرضية ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد، يلتقي الهلال مع نظيره الاتفاق ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الملك في المملكة العربية السعودية.

وفاز الزعيم في آخر مبارياته بالدوري السعودي على الباطن 3-1، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

ويسعى الهلال لاستكمال موسمه بشكل مميز، والعبور لدور الـ8 في كأس خادم الحرمين الشريفين.

على الجانب الآخر تعادل الاتفاق مع ضمك سلبيا في آخر مبارياته، ويحتل المركز العاشر في الدوري السعودي.

ويأمل الاتفاق في إحداث مفاجأة وتعطيل وصيف كأس الملك الموسم الماضي.

وقبل اللقاء المرتقب تبرز "العين الرياضية" القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق في كأس العالم والتردد، بالإضافة لموعد اللقاء.

ستقوم قناة SSC بنقل مباراة الهلال والاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين.

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تردد قناة SSC الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق

تردد: 12418.

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

تقام اليوم مباراة الهلال والاتفاق في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، الخامسة مساء بتوقيت مصر، على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد.

تجدر الإشارة إلى أن الفائز من مباراة الهلال والاتفاق، سيلتقي مع الفائز من مباراة الفتح ضد الطائي والمقرر إقامتها غدًا الخميس،

موعد ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

ستكون مباراة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-2023 يوم 13 أو 14 مارس/ آذار 2023، وربما يتم تأجيل الموعد بسبب تلاحم مباريات الموسم وضغط المباريات.