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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نستعرض مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 21 ديسمبر/ كانون الأول 2022، والذي يشهد عدة مواجهات في الدوري المصري وكأس الرابطة الإنجليزية.

مواعيد مباريات اليوم 21 ديسمبر 2022

وتشهد مباريات اليوم الأربعاء مواجهة بين المصري وضيفه المقاولون العرب، في إطار مواجهات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وضمن دور الـ16 من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة "كأس كاراباو"، يلعب تشارلتون أمام ضيفه برايتون، كما يحل نوتنجهام فورست ضيفًا على بلاكبيرن، ويواجه بيرنلي مضيفه مانشستر يونايتد.

وفي الدوري التونسي، سيكون المتابعون مع قمة كروية منتظرة بين النجم الساحلي والصفاقسي، كما سيلعب الترجي ضد الملعب.

يواجه فريق المصري البورسعيدي نظيره المقاولون العرب في آخر مواجهات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

ويبحث المصري عن رفع رصيده إلى 10 نقاط وخطف المركز الثامن من المقاولون العرب، بينما حصد الفريق البورسعيدي 7 نقاط في المركز الـ11.

بدوره، يرغب المقاولون في تحقيق الانتصار الذي سيرفع رصيده إلى 13 نقطة وينتقل إلى المركز السابع بدلًا من الثامن حاليًا.

اللقاء يقام في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وسوف يتم بث المواجهة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

مباراة تشارلتون وبرايتون ستقام في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و11:45 مساءً بتوقيت أبوظبي، وسوف يتم بث المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وبالنسبة لمباراة بلاكبيرن ونوتنجهام فورست، فإنها ستقام في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و11:45 مساءً بتوقيت أبوظبي، وسوف يتم بث المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

وفيما يخص، مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي، فإنها ستبدأ في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و12 ليلا بتوقيت أبوظبي، وسوف يتم بث المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

مباراة الملعب والترجي ستقام في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، الثانية ظهرا بتوقيت تونس والرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة الكأس الرياضية.

أيضا، ستلعب مباراة الإفريقي ومستقبل سليمان في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، الثانية ظهرا بتوقيت تونس والرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة الكأس الرياضية.

موقعة القمة، وهنا الحديث عن مباراة النجم الساحلي والصفاقسي، فستقام في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، الثانية ظهرا بتوقيت تونس والرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة الكأس الرياضية.

سيلعب الهلال مع الاتفاق ضمن ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين "كأس الملك"، وذلك في الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساء بتوقيت أبوظبي، وستبث المباراة على قناة SSC1.

مواجهة أخرى ضمن ذات المرحلة، وهي بين النصر والعدالة، وستلعب في التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساء بتوقيت أبوظبي، وستنقل تلفزيونيا على قناة SSC1.