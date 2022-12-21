الكشف عن قميص كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت قناة 24 السعودية الرياضية عن فيديو يعد مؤشر قوي لاقتراب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من الانتقال لنادي النصر السعودي رسمياً عقب انتهاء كأس العالم 2022 في قطر.

وكان "الدون" قد فسخ تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي قبل انطلاق مونديال 2022، عقب تصريحاته التي انتقد فيها المدرب الهولندي إيريك تين هاج والسياسات الداخلية للنادي منذ رحيل السير أليكس فيرجسون.

ونشر أحد الصحفيين بقناة 24 الرياضية السعودية، فيديو لطبع إسم "رونالدو" على قميص النصر السعودي، معلقاً عليه: "ممنوع دخول أصحاب القلوب الضعيفة".

https://streamable.com/97akud

وخلال الأيام القليلة الماضية، ذكرت وسائل إعلامية أن نادي النصر السعودي عرض 200 مليون يورو على رونالدو للعب ضمن صفوفه لمدة موسمين.

وأشارت الوسائل الإعلامية إلى أن فيديو طباعة اسم رونالدو على قميص النصر السعودي هو مؤشر قوي لاقتراب "الدون" من ارتداء قميص "العالمي" بعد الفشل فى التوصل لاتفاق مع أى ناد أوروبى للانتقال إليه عقب رحيله عن مان يونايتد.