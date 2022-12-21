شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ فى صدارة هدافى الدورى المصرى قبل ختام الجولة الثامنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة على صدارة هدافى الدورى المصرى، اليوم، قبل ختام منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة.

حقق الأهلى فوزا قاتلا على حساب مضيفه فاركو بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الدورى المصرى، ليستعيد نغمة الانتصارات سريعا، فى المقابل حقق الزمالك انتصار عريضاً على حرس الحدود برباعية دون رد، وبتلك النتيجة واصل الزمالك، مطاردة الأهلى، متصدر ترتيب الدورى المصرى، بعدما احتل الوصافة بـ20 نقطة بفارق نقطتين عن المارد الأحمر

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر حيث صعد الرباعى الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائى البطولة

انطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، والذى كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

ترتيب هدافى الدورى المصرى

أحمد الشيخ ( المحلة) المركز الأول 6 أهداف

رفيق كابو (إنبى) المركز الثانى 4 أهداف

أحمد سيد زيزو ( الزمالك) المركز الثالث 4 أهداف

خالد قمر ( الطلائع) المركز الرابع 3 أهداف

جوزيف أوشايا ( المقاولون العرب) المركز الخامس 3 أهداف

القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.