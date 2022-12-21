شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام القسم الثانى.. على حسين يتصدر هدافى مجموعة القاهرة برصيد 5 أهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى على حسين لاعب وادى دجلة قائمة هدافى مجموعة القاهرة والقناة فى القسم الثانى بعد مرور 10 جولات من منافسات الممتاز ب، برصيد 5 أهداف.

وسجل على حسين 5 أهداف خلال 10 مباريات لعبها مع وادى دجلة هذا الموسم، متفوقا على 7 لاعبين يأتون فى المركز الثانى برصيد 4 أهداف.

وأحرز 7 لاعبين 4 أهداف لكل منهم، وهم كل من خالد عبد الرازق لاعب مستقبل وطن، محمد سمارة لاعب الترسانة، محمد سمير لاعب زد، مصطفى سلطان لاعب زد، عمرو مصطفى لاعب منتخب السويس، محمود دياسطى لاعب وادى دجلة، جون إيفرى لاعب بورتو السويس.

ويعد فريقا القناة وفريق مصر المقاصة الوحيدان اللذان لم يتذوقا طعم الخسارة حتى الآن فى 10 أسابيع من المسابقة، فيما تذوق باقى الأندية الخسارة فى المجموعات الثلاثة.

ويحتل فريق القناة بقيادة محمد حليم المركز الأول فى مجموعة القاهرة والقناة برصيد 28 نقطة بفارق 8 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه فى المجموعة فريق زد صاحب الـ21 نقطة.

وخاض فريق القناة 10 مباريات حتى الآن، حقق الانتصار فى 9 مباريات وتعادل فى مباراة واحدة كانت أمام إيسترن كومبانى، يسجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلوا 6 أهداف.

وخطف فريق القناة بقيادة محمد حليم فوزا صعبا على فريق منتخب السويس في ملعبه بهدفين مقابل هدف، في مباراة الأسبوع العاشر من مجموعة القاهرة بالقسم الثاني.

فى المقابل يحتل فريق مصر المقاصة المركز الثانى فى مجموعة الصعيد برصيد 22 نقطة، خلف بترول أسيوط المتصدر بنقطة واحدة.

جدير بالذكر أن فريق مصر المقاصة خطف تعادلا أمام تليفونات بني سويف بهدفين لمثلهما، في المباراة التى جمعتهما في إطار منافسات الأسبوع العاشر من مجموعة الصعيد في القسم الثانى.