شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. هاتريك خالد بيبو يقود الأهلى للتتويج بطلا لأفريقيا للمرة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الأهلى فى الفوز على صن دوانز بطل جنوب أفريقيا بثلاثة أهداف دون رد، ليعلن تتويجه بطلا لقارة أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه فى مثل هذا اليوم 21 ديسمبر 2001.

ثلاثية الأهلى على استاد القاهرة الدولى سجلها خالد بيبو "هاتريك" بعد انتهاء مباراة الذهاب فى جوهانسبرج بالتعادل السلبى.

بدأ الأهلى نهائى دورى الأبطال الأفريقى بتشكيل مكون من: "عصام الحضرى - إبراهيم سعيد - وائل جمعة – شادى محمد – أبو المجد مصطفى – أحمد أبو مسلم – سيد عبد الحفيظ- حسام غالي- صنداي- بيبو – محمد فاروق " بينما شارك بديلا كل من : "هادى خشبة – وليد صلاح الدين – وائل رياض".

واستطاع الأهلى بقيادة البرتغالى مانويل جوزيه أن يتخطى الكثير من العقبات خلاله مشواره بالبطولة الأفريقية عام 2001 وقبل الوصول للنهائى القارى، بدأها بالإطاحة بـ"ريد سي" بطل إريتريا من دور الـ32 بعدما تغلب عليه بنتيجة 3/1 فى مجموع نتيجة مباراتى الذهاب والإياب، ثم تخطى سانت ميشيل بطل سيشيل فى دور الـ16 بسداسية نظيفة.

وفى دور المجموعات احتل الأهلى المركز الثانى فى المجموعة التى ضمت معه بترو أتليتكو الأنجولى وشباب بلوزداد الجزائرى وأسيك ميموزا الإيفوارى برصيد 12 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن بطل أنجولا "المتصدر"، وفى الدور نصف النهائى تخطى عقبة الترجى التونسى بعدما تعادل سلبيًا فى لقاء الذهاب بالقاهرة ثم تعادل 1/1 بتونس وذلك بالهدف الشهير لـ سيد عبد الحفيظ ثم فاز بثلاثية فى مباراة العودة بهاتريك خالد بيبو الشهير.

ويتصدر الأهلى قائمة الفائزين بلقب دورى أبطال أفريقيا برصيد 10 مرات وهو الفريق الوحيد الذى ضم كأسين من البطولة مدى الحياة، حيث ينص نظام البطولة على احتفاظ الفريق الفائز باللقب 3 مرات على الكأس مدى الحياة.

ويعد الأهلى أيضا أكثر الفرق مشاركة فى البطولة، حيث شارك 33 مرة، ويعتبر وائل جمعة نجم الأهلى السابق الأكثر تتويجا باللقب حيث حمل الكأس 6 مرات.

وتسيدت الفرق المصرية البطولة، حيث حصلت على اللقب 16 مرة منها الأهلى10 القاب والزمالك 5 ألقاب والإسماعيلى لقب واحد.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 12 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.