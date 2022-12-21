شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الجمل يقدم مذكرة لمجلس الإسماعيلى ضد عبد الرحمن مجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعد أيمن الجمل، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، مذكرة لمجلس إدارة ناديه برئاسة المهندس يحيى الكومى ضد لاعبه عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الفريق بعد غيابه عن المران الأخير قبل مواجهة إنبى بداعى وجود إصابة فى قدمه ورفضه الحضور لإجراء الكشف الطبى عليه.

وطلب أيمن الجمل من مجلس الإسماعيلى توقيع عقوبة على اللاعب حتى لا يتكرر الأمر بين اللاعبين، لاسيما أنها واقعة غريبة من لاعب محترف يفترض أن يحضر للنادى ويبلغ الطبيب بإصابته حتى يوقع عليه الكشف الطبي ويعلن تفاصيل الإصابة.

على صعيد مختلف تأكد غياب باهر المحمدى مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، عن مواجهة فريقه المقبلة ضد المصرى البورسعيدى بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ونال مدافع الدراويش الدولى البطاقة الصفراء الثالثة له هذا الموسم فى لقاء إنبى والذى سجل خلاله هدف تعزيز الانتصار من ركلة جزاء فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى من عمر المباراة التى أقيمت عصر الثلاثاء على ملعب بتروسبورت بالقاهرة ضمن منافسات الدورى العام.

كما سيغيب محمد حسن لاعب خط وسط الفريق أيضًا عن اللقاء القادم بعد حصوله على البطاقة الحمراء إثر نيله بطاقتين صفراتين خلال المباراة.

ويستضيف الدراويش الفريق البورسعيدى عصر الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى تاسع جولات المسابقة المحلية.