شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. باسم على يستعيد بريقه فى قيادة الجبهة اليمنى مع فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد باسم علي الظهير الأيمن لفريق فيوتشر، بريقه في الدوري المصري بعد تألقه مع ناديه الجديد منذ بداية الموسم الجاري، حيث تم اختياره مؤخراً كأفضل لاعب في مباراة فيوتشر وغزل المحلة بالجولة الثامنة من الدوري العام، بعدما سجل هدف الفوز لفيوتشر على غزل المحلة بهدف نظيف.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق باسم على لاعب فريق فيوتشر في الدقيقة 18 عقب تسديدة قوية داخل منطقة جزاء فريق غزل المحلة لتسكن شباك الحارس محمود الحضرى .

بدأ باسم علي مسيرته الكروية مع نادي المقاولون العرب في موسم 2009/2010، بعد تصعيده من قطاع الناشئين إلى الفريق الأول، وخاض باسم علي مسيرة مميزة مع المقاولون قبل أن يلفت أنظار النادي الأهلي، إلا أن الإصابات أعاقته عن التألق في القلعة الحمراء لينتقل إلى نادي الجونة على سبيل الإعارة، ثم يعود إلى المقاولون من جديد، قبل أن يفسخ تعاقده وينتقل إلى فيوتشر.

باسم على شارك مع المقاولون العرب في 149 مباراة، سجل 5 أهداف وصنع 8 أهداف أخرى، بينما شارك مع الأهلي في 60 مباراة، سجل خلالها هدفاً واحداً وصنع 9 أهداف أخرى لزملائه بالفريق، ومع نادي الجونة شارك باسم علي في 25 مباراة لم يصنع أو يسجل أي أهداف.

ومع فيوتشر، شارك باسم علي في 6 مباريات منذ انطلاق الموسم الجاري، سجل هدفاً وصنع آخر، وحجز مقعداً أساسياً في تشكيل علي ماهر للمباريات، ويترقب باسم علي قيده في القائمة الأفريقية لفيوتشر ليخوض منافسات بطولة كأس الكونفدرالية.



باسم علي (1)



باسم علي (2)



باسم علي (3)



باسم علي (4)



باسم علي (5)



باسم علي (6)



باسم علي (7)