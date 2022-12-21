شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواجه المقاولون بحثا عن الفوز الأول مع العميد بالدوري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه المصري البورسعيدي نظيره المقاولون العرب، في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام والتي تجمع الفريقين على استاد السويس الجديد.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات، فاز في مباراة واحدة وتعادل في 4 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصري 5 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات نجح خلالها ذئاب الجبل في تحقيق انتصارين وتعادلوا في 4 أخرى وتلقوا هزيمة واحدة، وسجل لاعبو المقاولون 6 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف أخرى.

واستهل النادي المصري مشواره في الدوري العام، بالهزيمة أمام سيراميكا بثلاثية نظيفة، قبل أن يتعادل مع بيراميدز سلبياً، ثم فاز على إنبي بهدفين نظيفين، وتعادل مع الزمالك بهدفين لمثلهما، ومع البنك الأهلي سلبيا، قبل أن يخسر من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل أخيرا مع حرس الحدود سلبيا.

بينما استهل المقاولون العرب مشواره في الدوري بالتعادل مع غزل المحلة بهدف لمثله، ثم تعادل سلبياً مع فيوتشر ثم فاركو، وفاز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتلقى أول هزيمة بهدفين نظيفين أمام بيراميدز، وتعادل مع سموحة سلبياً ثم فاز أخيراً على إنبي بنتيجة 3/2.