شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواصل تدريباته على الملعب الفرعى بالدفاع الجوى استعدادا لزامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل لاعبو منتخب مصر للشباب مواليد 2003، بقيادة محمود جابر تدريباتهم استعدادًا لمواجهة منتخب زامبيا وديا ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة التي تقام في مصر خلال شهري فبراير ومارس 2023 ، وتقام البطولة بمشاركة 12 منتخبا علي 3 ملاعب وهي استاد القاهرة والاسكندرية وهيئة قناة السويس.

واستدعي الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2003 ، 30 لاعبا للمعسكر هم : في حراسة المرمى :أحمد نادر السيد وكريم أحمد نبيل و مصطفي مخلوف و محمد عادل أمين.

الدفاع : عبد الرحمن رشدان و محمد كمال و عمر فايد و عبد الرحمن جودة و يوسف شعبان و إياد العسقلاني و كريم الدبيس و أحمد رضا و محمد حمدي.

الوسط: خالد عوض و نور علاء الدين و أحمد رشدي و أحمد بيومي و محمد فارس و ميدو نبيل و ماجد هاني و طارق علاء و أحمد عبد الرحيم ايشو و يوسف العزب و مصطفي أشرف.

الهجوم : أحمد شريف و محمود مرسي و صلاح باشا و يوسف حسن و عبد الرحمن زكي و أحمد نادر حواش.

وتقام البطولة في مصر خلال شهر فبراير المقبل ، بمشاركة 12منتخبا هم نيجيريا - بنين - السنغال - جامبيا - زامبيا - موزمبيق - اوغندا - جنوب السودان - تونس - وسط أفريقيا - جمهورية الكونغو بجانب مصر البلد المستضيف.