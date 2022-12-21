شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواصل تدريباته على الملعب الفرعى بالدفاع الجوى استعدادا لزامبيا والان مع تفاصيل الخبر
واستدعي الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2003 ، 30 لاعبا للمعسكر هم : في حراسة المرمى :أحمد نادر السيد وكريم أحمد نبيل و مصطفي مخلوف و محمد عادل أمين.
الدفاع : عبد الرحمن رشدان و محمد كمال و عمر فايد و عبد الرحمن جودة و يوسف شعبان و إياد العسقلاني و كريم الدبيس و أحمد رضا و محمد حمدي.
الوسط: خالد عوض و نور علاء الدين و أحمد رشدي و أحمد بيومي و محمد فارس و ميدو نبيل و ماجد هاني و طارق علاء و أحمد عبد الرحيم ايشو و يوسف العزب و مصطفي أشرف.
الهجوم : أحمد شريف و محمود مرسي و صلاح باشا و يوسف حسن و عبد الرحمن زكي و أحمد نادر حواش.
وتقام البطولة في مصر خلال شهر فبراير المقبل ، بمشاركة 12منتخبا هم نيجيريا - بنين - السنغال - جامبيا - زامبيا - موزمبيق - اوغندا - جنوب السودان - تونس - وسط أفريقيا - جمهورية الكونغو بجانب مصر البلد المستضيف.