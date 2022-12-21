شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يقرر تأجيل ملف تدعيمات الصيف مؤقتا ويطلب سرعة تجهيز "نداى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك، من أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة، بغلق ملف التدعيم فى الميركاتو الشتوى مؤقتا حتى ينتهى من مباراتيه المقبلتين أمام المقاولون والإسماعيلى حتى لا يتم تشتيب فكر اللاعبين خاصة وأن الفريق مقبل على مباراتين هامتين وهو ما تفهمه المشرف العام على فريق الكرة .

كما أكد فيريرا أن التدعيم سيكون فى أضيق الحدود فى ظل وجود وفرة عددية فى جميع المراكز خاصة بعد التأكد من عودة محمود شبانه مدافع الفريق المعار لسموحه لتدعيم الخط الخلفى فى ظل إصابة محمود حمدى الونش وابتعاده عن الفريق طوال الموسم الحالى .

فى الوقت نفسه طلب فيريرا ضرورة تجهيز السنغالى إبراهيما نداى فى أقرب وقت لعودته لتشكيلة الزمالك الفريق بعد الإصابة التى ألمت به وأبعدته عن المشاركة مع الفريق خاصة وأن المدير الفنى كان يعول عليه كثيرا فى الجانب الأيسر للفريق .