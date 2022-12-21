شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مواجهات قوية اليوم فى مجموعة بحرى والإسكندرية بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الثانية والنصف مساء اليوم الأربعاء، 8 مواجهات ساخنة فى إطار منافسات الأسبوع الحادى عشر من مجموعة بحرى والإسكندرية فى القسم الثانى، بين بلدية المحلة وجمهورية شبين، سبورتنج مع كفر الشيخ، الأوليمبى مع طنطا، بايونيرز مع دكرنس، أبو قير للأسمدة مع الهلال بالضبعة، الحمام مع المجد، المنصورة مع نبروه، المصرى بالسلوم مع بروكسى.

يستضيف فريق بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف صاحب المركز الأول برصيد 18 نقطة، فريق جمهورية شبين صاحب المركز التاسع برصيد 13 نقطة، ويسعى البلدية لمواصلة الصدارة بتحقيق الثلاث نقاط، فيما يأمل جمهورية شبين مواصلة عروضه القوية بعد الفوز على المنصورة فى الجولة الماضية.

ويستقبل فريق أبو قير للأسمدة صاحب المركز الثانى برصيد 18 نقطة، فريق الهلال بالضبعة صاحب المركز التاسع برصيد 13 نقطة، فى الوقت الذى يستضيف فريق المنصورة بقيادة أحمد سارى صاحب المركز الثالث برصيد 17 نقطة، فريق اتحاد نبروه السادس برصيد 15 نقطة، فى مباراة بـ6 نقاط نظرا لتقارب النقاط بين الفريقين.

ويحل نادى دكرنس صاحب المركز الرابع برصيد 17 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق بايونيرز صاحب المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط.

وفى نفس التوقيت، يلتقى سبورتنج مع كفر الشيخ، الأوليمبى مع طنطا، الحمام مع المجد، المصرى بالسلوم مع بروكسى.

وجاءت نتائج مباريات الأسبوع العاشر في مجموعة الصعيد كالتالي..

شبان قنا 1/1 كيما أسوان

التليفونات 2/ 2 المقاصة

أسمنت أسيوط 2 /1 المدينة

شباب طامية 0/0 لافيينا

الجونة 1 /2 المنيا

الألومنيوم 1/1 النصر للتعدين

ملوى 2 /0 بترول أسيوط

ديروط 1 /1 الفيوم