شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ مفاوضات تجديد عقود حسين الشحات وياسر وأشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادي الأهلي سلسلة المفاوضات مع حسين الشحات وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ثلاثي الفريق الأحمر، من أجل تجديد عقودهم خلال الفترة الحالية ومن ثم الاستمرار في صفوف الأهلي لفترة أطول، باعتبار أن عقود الثلاثي تنتهي بنهاية الموسم الحالي، ويحق لهم التوقيع لأي نادي في يناير المقبل بدون الرجوع لإدارة ناديهم.

وحصلت إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي على موافقة مبدئية من مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من أجل فتح باب التفاوض مع اللاعبين لتجديد عقدهم والاستمرار داخل القلعة الحمراء لمدة ثلاث سنوات قادمة، لحسم الملف قبل فتح باب الانتقالات الشتوية المقبلة.

تأتي رغبة مسئولو النادي الأهلي في تجديد عقود الثلاثي ياسر والشحات وأشرف، من أجل حسم ملف تجديد العقود وعدم تشتت اللاعبين بالتفكير في مستقبلهم وموقفهم من الاستمرار أو الرحيل، حيث توجد رغبة مشتركة لدى إدارة الأهلي والجهاز الفني واللاعبين في تجديد العقود لفترات قادمة.