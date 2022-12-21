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الأهلي يبدأ مفاوضات تجديد عقود حسين الشحات وياسر وأشرف

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القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادي الأهلي سلسلة المفاوضات مع حسين الشحات وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ثلاثي الفريق الأحمر، من أجل تجديد عقودهم خلال الفترة الحالية ومن ثم الاستمرار في صفوف الأهلي لفترة أطول، باعتبار أن عقود الثلاثي تنتهي بنهاية الموسم الحالي، ويحق لهم التوقيع لأي نادي في يناير المقبل بدون الرجوع لإدارة ناديهم.

 

وحصلت إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي على موافقة مبدئية من مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من أجل فتح باب التفاوض مع اللاعبين لتجديد عقدهم والاستمرار داخل القلعة الحمراء لمدة ثلاث سنوات قادمة، لحسم الملف قبل فتح باب الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

تأتي رغبة مسئولو النادي الأهلي في تجديد عقود الثلاثي ياسر والشحات وأشرف، من أجل حسم ملف تجديد العقود وعدم تشتت اللاعبين بالتفكير في مستقبلهم وموقفهم من الاستمرار أو الرحيل، حيث توجد رغبة مشتركة لدى إدارة الأهلي والجهاز الفني واللاعبين في تجديد العقود لفترات قادمة.

 

استعاد حسين الشحات، لاعب النادى الأهلى، ذاكرة التهديف بعد غياب دام 184 يوماً، حيث سجل اللاعب هدف فريقه الوحيد فى مرمى فيوتشر فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعود تاريخ آخر هدف سجله حسين الشحات لـ 15 يونيو 2022، حينما  هز شباك إيسترن كومبانى بالدوري الموسم الماضى، منذ حوالى ستة أشهر ويوم، ما يعنى 184 يوماً.

وشارك حسين الشحات أساسياًَ فى تشكيلة الأهلى أمام فيوتشر بعد تألقه فى مباراة الأهلى والاتحاد السكندري عقب نزوله بديلا وتقديمه لمسات ساحرة فى اللقاء الذى انتهى بفوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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