شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ مفاوضات تجديد عقود حسين الشحات وياسر وأشرف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادي الأهلي سلسلة المفاوضات مع حسين الشحات وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ثلاثي الفريق الأحمر، من أجل تجديد عقودهم خلال الفترة الحالية ومن ثم الاستمرار في صفوف الأهلي لفترة أطول، باعتبار أن عقود الثلاثي تنتهي بنهاية الموسم الحالي، ويحق لهم التوقيع لأي نادي في يناير المقبل بدون الرجوع لإدارة ناديهم.
استعاد حسين الشحات، لاعب النادى الأهلى، ذاكرة التهديف بعد غياب دام 184 يوماً، حيث سجل اللاعب هدف فريقه الوحيد فى مرمى فيوتشر فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.
ويعود تاريخ آخر هدف سجله حسين الشحات لـ 15 يونيو 2022، حينما هز شباك إيسترن كومبانى بالدوري الموسم الماضى، منذ حوالى ستة أشهر ويوم، ما يعنى 184 يوماً.
وشارك حسين الشحات أساسياًَ فى تشكيلة الأهلى أمام فيوتشر بعد تألقه فى مباراة الأهلى والاتحاد السكندري عقب نزوله بديلا وتقديمه لمسات ساحرة فى اللقاء الذى انتهى بفوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد.