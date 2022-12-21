شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يكثف جهوده لإنهاء رخصة على ماهر التدريبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كثف مجلس إدارة نادي فيوتشر، جهوده خلال الفترة الحالية لإنهاء اجراءات حصول علي ماهر المدير الفني للفريق، على الرخصة التدريبية A وذلك ليتمكن من قيادة الفريق في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، من أرض الملعب.
وأسفرت قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2023 عن وقوع نادي فيوتشر في المجموعة الثالثة بجانب كلاً من نادي بيراميدز وأسفار المغربي واسكو كارا التوجولي، ويستهل فيوتشر مباريات دور المجموعات في 12 فبراير المقبل بمواجهة أسكو كار بطل توجو.
وواصل فيوتشر سلسلة اللاهزيمة في الدوري بعد الفوز في الجولة الثامنة على غزل المحلة بهدف نظيف، وكان فيوتشر قد استهل مشواره في الدوري بالفوز على حرس الحدود بهدفين نظيفين، قبل أن يتعادل مع المقاولون العرب سلبياً، ثم فاز على أسوان بهدفين مقابل هدف، وفاز على الداخلية بهدف نظيف، وعلى الاتحاد السكندري بنفس النتيجة، قبل أن يتعادل سلبياً مع الإسماعيلي ثم تعادل بهدف لمثله مع الأهلي.
وبات فريق فيوتشر الأقوى دفاعا فى بطولة الدوري المصري هذا الموسم بعد مرور 7 جولات، فلم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط، فيما يأتي بيراميدز والزمالك والأهلي فى المرتبة الثانية بعدما استقبلت شباك كل منهم 3 أهداف.