شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدورى أمام سموحة والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر صفحة مباراة فريقه أمام فاركو والتى فاز فيها الاحمر بهدفين مقابل هدف، والتي أقيمت مساء الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصرى من أجل الاستعداد لمواجهة سموحة.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصري الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

ويستعد الأهلى لمواجهة سموحة المقرر لها السابعة مساء الاحد المقبل على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز. القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسموحةوتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسموحة فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية الأهلى يتأهل لنصف نهائى كأس مصر تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس مصر بعد فوزه بركلات الترجيح 4-3 على المقاولون العرب فى دور الثمانية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وسجل كريم فؤاد هدف الأهلي في الدقيقة 68، بينما أدرك النيجيري جون أوكولي التعادل للمقاولون بعدها بثماني دقائق.

موعد مباراة الأهلى القادمة في الدوري أمام سموحة

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة 16 يناير المقبل موعدًا لمباراتي الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر موسم 2021 - 2022، بين الأهلى وسموحة، والزمالك وبيراميدز بعد بلوغهم هذا الدور على حساب المقاولون العرب والمصرى والبنك الأهلى.