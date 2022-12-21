شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا: لم يأت وقت تسديد إمام عاشور لركلات الجزاء.. وأتبع سياسة التدوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك، على رغبة إمام عاشور فى تسديد ركلة الجزاء التى حصل عليها الفريق فى نهاية مواجهة حرس الحدود، قائلاً: "الكل يريد تسديد ركلة الجزاء وانا شخصيًا أرغب في تسديدها خاصة وإن النتيجة كانت تقدم الزمالك بثلاثية، لكن لم يحين الوقت لتسديد إمام عاشور أو محمد أشرف روقا، لكن وسيحين وقتهم".

أضاف فيريرا فى المؤتمر الصحفى، إنه رغم تحقيق الفوز على حرس الحدود بنتيجة 4 / 0 إلا إنه غير راضٍ عن الأداء، لافتًا إلى إنه يتبع فى الوقت الحالى سياسة التدوير بين اللاعبين خاصة فى ظل ضغط المباريات المقبل.

تابع المدير الفنى، أن فريقه ليس في أفضل حالاته، قائلا: "الفريق ضم لاعبين جدد، ويقدم أحيانا مستويات مميزة، وأحيانا الفريق يفوز دون معاناه، ولا يزال أمامنا بعض الوقت كي نصل للمستوى الذي نريده، وحتى يفهم اللاعبون طريقة اللعب".

وعن هجوم الزمالك، قال فيريرا: "نمتلك ثلاثة مهاجمين حاليا وفي الموسم الماضي كان لدينا مهاجم واحد فقط، الأن لدينا يوسف حسن لاعب صغير ولديه مقومات قوية ولكن يحتاج للخبرات، والجزيري سيستعيد مستواه بعد كأس العالم، وسامسون أكينولا عائد من الإصابة".

أردف فيريرا قائلا: "هناك بعض المدربين يحتاجون لاعبين كثيرين ولكن أنا مقتنع بالمجموعة المتواجدة معي، ومصطفى شلبي وإبراهيما نداي يواصلان التأهيل مع الجهاز الطبي والأخير من سيحسم عودتهم للتدريبات".

وفاز فريق الزمالك على حرس الحدود برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بهذه النتيجة رفع الأبيض رصيده إلى 20 نقطة.