تاكيس جونياس يحذر لاعبى بيراميدز من "دوافع" الداخلية

القاهرة - سامية سيد - طلب اليوناني تاكيس جونياس المدير الفنى لفريق بيراميدز، من لاعبى فريقه ضرورة التركيز فى لقاء الداخلية المقبل، وعدم الاستهانة بالخصم، محذرا من بعض عناصر الخطورة التى يمتلكها الفريق.

وطلب الخواجة اليونانى من لاعبى فريقه التركيز بقوة فى اللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، مؤكدًا إن فريق الداخلية يبحث عن تحقيق انتصارًا لتعويض اهدار النقاط الذى يعانى منه بسبب سلسلة التعادلات الأخيرة.

وشدد المدرب على لاعبى فريقه ضرورة التركيز فى المرحلة المقبلة، خاصة أنها تشهد مواجهات قوية، حيث سيواجه بيراميدز الاتحاد السكندرى عقب لقاء الداخلية، ثم مواجهة الأهلى.

وكان بيراميدز فاز على أسوان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، الماضى، على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، بهذه النتيجة وصل بيراميدز للنقطة 17 في المركز الرابع بينما توقف رصيد أسوان عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر.

ويحتل فريق الداخلية المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدورى، برصيد 4 نقاط، حصدهم من 8 مباريات، لم يحقق الفوز فى أى مباراة وتعادل فى 4، وخسر 4.