الزمالك يدخل مغارة الاستعدادات لمواجهة ذئاب الجبل

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القاهرة - سامية سيد - أغلق البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للزمالك صفحة مباراة حرس الحدود فى الجولة الثامنة للدورى والتى أقيمت بالأمس وبدأ الترتيب لمباراته المقبلة أمام المقاولون العرب المقرر إقامتها الأحد المقبل فى الجولة التاسعة للمسابقة.

وشدد فيريرا على جهازه المعاون والجهاز الطبى بضرورة تأهيل جميع المصابين فى أسرع وقت تحسبا للإستعانة بأحدهم فى أى وقت ، كما حرص على التأكيد على اللاعبين الإحتياطيين بضرورة التجهيز والتركيز خلال الفترة المقبلة مؤكدا لهم أنه لا يوجد لاعب احتياطى وأخر أساسى مشيرا فى الوقت نفسه أن معياره سيكون للاعب الأجهز .

فى شأن مختلف أشاد فيريرا بالروح القتالية التى يتمتع بها ثنائى الوسط الجدد عمرو السيسى والعائد من الإصابة نبيل عماد دونجا فى ظل حالة التألق التى يعيشها الثنائى مع الفريق منذ مشاركتهما بشكل أساسى ، فى الوقت الذى مازال مصطفى شلبى يبحث عن نفسه بعدما عاد لدكة البدلاء فى المباراة الأخيرة للفريق بعد عودة التونسى سيف الدين الجزيرى من المشاركة مع منتخب بلاده بكأس العالم .