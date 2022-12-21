شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يكثف جهوده لانهاء رخصة على ماهر التدريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كثف مجلس إدارة نادي فيوتشر، جهوده خلال الفترة الحالية لإنهاء اجراءات حصول علي ماهر المدير الفني للفريق، على الرخصة التدريبية A وذلك ليتمكن من قيادة الفريق في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، من أرض الملعب.

وأسفرت قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2023 عن وقوع نادي فيوتشر في المجموعة الثالثة بجانب كلاً من نادي بيراميدز وأسفار المغربي واسكو كارا التوجولي، ويستهل فيوتشر مباريات دور المجموعات في 12 فبراير المقبل بمواجهة أسكو كار بطل توجو.