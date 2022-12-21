إبراهيم عادل ينتهى من التأهيل وجاهز لتدعيم بيراميدز

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولى نادى بيراميدز، عن انتهاء إبراهيم عادل صانع ألعاب الفريق، من برنامجه التأهيلى الذى كان يخضع له طوال الفترة الماضية بسبب إصابة العضلة الضامة وعضلات البطن، ليصبح اللاعب جاهزًا لتدعيم فريقه فى المرحلة المقبلة.

من جانبه أكد هانى سعيد المدير الرياضي لبيراميدز، إن إبراهيم عادل يغيب بسبب الإصابة وسيعود للتدريبات في الأيام المقبلة وقد نراه في المباراة القادمة، أمام الداخلية، على أن يحسم موقفه النهائى اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى.

وعن أزمة عبد الله السعيد قائد فريق بيراميدز، قال هانى سعيد إن غياب اللاعب عن مواجهة الزمالك كان بسبب أزمته مع مصطفى فتحى والمدرب فى لقاء المقاولون العرب، وتم تغريم اللاعب 500 ألف جنيه بسبب تلك الواقعة وفقًا للائحة، مؤكدًا إن الأمر انتهى حتى هذا الحد، وغيابه عن لقاء الإسماعيلى كان بسبب إصابة اللاعب فى الظهر، وعاد بشكل طبيعى فى لقاء أسوان.

تابع السعيد إن ما حدث من عبد الله السعيد موقف وانتهى وتم تطبيق لائحة الفريق فيه، وعن صفقات يناير قال المدير الرياضى إنه من الوارد أن يكون هناك صفقات لـ بيراميدز في يناير ولكن حتى الآن لم نناقش ذلك.