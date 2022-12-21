شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يعود للتدريبات اليوم استعدادا لمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود لاعبى فريق غزل المحلة الى التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء تحت قيادة اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني عقب انتهاء الراحة السلبية التي منحها لهم لمدة 24 ساعة .

ويسعى اليوناني بابا فاسيليو لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال مباراة فيوتشر المسابقة للعودة مرة أخرى للانتصارات و الدخول في المربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز .

وكان تلقى فريق غزل المحلة الهزيمة أول أمس أمام فيوتشر بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز أحرازه اللاعب باسم على في الدقيقة 18 .

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقة فاركو ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز حيث من المقرر إقامتها على ستاد المحلة يوم السبت المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءا .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 16 نقطة حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات و الهزيمة في مباريتان و التعادل في مباراة واحدة .