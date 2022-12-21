شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن رشدان يقترب من الإعارة في الاهلى بالميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
ويهتم أكثر من نادي بالتعاقد مع مدافع الأهلي الشاب والمنضم إلى القلعة الحمراء مطلع الموسم الحالي قادما من وادي دجلة وأبرزهم نادي سموحة، وتدرب رشدان لفترة مع الفريق الأول ولكن في الوقت الحالي يشارك مع فريق 2003 بالقلعة الحمراء، ويلعب أيضا في صفوف منتخب الشباب لنفس الفئة العمرية.
وترغب إدارة الأهلي في خروج عبد الرحمن رشدان للإعارة من أجل الحصول على فرصة أكبر للعب في الدوري الممتاز واكتساب الخبرات اللازمة للعب وسط الكبار قبل العودة إلى الأهلي محملا بالخبرات اللازمة كما حدث مع محمد عبد المنعم وأكرم توفيق اللذين خرجا للإعارة وعادا بشخصية مختلفة للفريق الأحمر، حيث لعب الأول في ناديي سموحة وفيوتشر والثاني في نادي الجونة.
يشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي، والثامنة فى تاريخه، بعدما شارك فى النسخة الماضية من المونديال بالإمارات، وحقق الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه.