شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: مصر تملك حراسا كبارا.. ولا أخشى المنافسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، أن الفريق الوطنى يضم حراس مرمى كبارا، ويضم أكثر من اسم جيد، وهو ما ظهر خلال المعسكرات الأخيرة للمنتخب، فى الفترة الأخيرة خلال وديات النيجر وليبيريا وبلجيكا.

وأضاف فيتوريا، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس مع سيف زاهر، أن أفريقيا تمتلك منتخبات كبيرة وقوية، مثل المغرب والسنغال وغانا والكاميرون وتونس، وبعد أدائهم في كأس العالم 2022 بقطر سيتغير ترتيبهم، وسيعود منتخب مصر في الترتيب وهذا أمر طبيعي، ولكنه يثق في لاعبيه والجهاز الفني المعاون له في منتخب مصر على تحقيق طموحات المصريين، وتحقيق البطولات والألقاب بالعمل الجاد.

وأكد فيتوريا: "لا أخشى أي منتخب رغم قوة المنافسين، ولكن أثق في اللاعبين وأثق في الجهاز المعاون لي وطريقة العمل، ونعمل جاهدين لتحقيق الإنجازات خلال الفترة المقبلة، والفوز ببطولة أمم أفريقيا المقبلة".