شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: لا أملك عروضا من منتخب البرتغال وأثق فى وصول مصر إلى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطنى، إن اللاعب المصرى يحتاج للتفكير بشكل أسرع داخل الملعب وخلق فرص أكثر من أجل تسجيل الأهداف، لافتاً إلى أن اللاعبين بشكل عام ما زالوا يحتاجون إلى بعض الملاحظات لتقديم أفضل ما عندهم.

وكشف فيتوريا، خلال حواره لبرنامج ملعب "on time" مع الإعلامى سيف زاهر على قناة "on time sports1"، أنه يطالب برش ملعب المباريات باستمرار من أجل زيادة سرعة الكرة، الأمر الذى يساعد على تطور اللاعب المصري.

وأشاد المدير الفني لمنتخب مصر بالإنجليزي مارك كلاتبنرج رئيس لجنة الحكام، مؤكدا أنه ساهم في تطوير ملف التحكيم بالكرة المصرية، مشيراً إلى أن "ريتم" المباريات أصبح سريعا ولم تعد الكرة تتوقف كثيراً مثلما كان يحدث في المباريات الماضية.

وكشف فيتوريا أنه لا يملك اى عروضاً من المنتخب البرتغالى، مؤكداً أن الأنباء التى أثيرت خلال اليومين الماضيين مجرد أحاديث عادية لم ترتقِ إلى الرسمية، موضحا أنه لا يحب الوعود والتعهدات لكنه يثق فى الوصول بالمنتخب المصرى إلى كأس العالم المقبل 2026.

وأوضح المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم أنه لا ينظر إلى أسماء الأندية في اختياراته، وأنه يبحث عن اللاعب الجاهز والذى يبحث دائمًا عن الفوز، وتحقيق الانتصارات، وتنفيذ التعليمات والالتزام بها خلال تواجده في معسكر المنتخب.

أكد فيتوريا أنه المسئول الأول عن اختيارات اللاعبين ومعه الجهاز الفني، ولم يحدث أن طلب محمد صلاح ضم أي لاعب لمعسكرات المنتخب، مضيفاً أنه لا يتخيل منتخب مصر بدون صلاح، ونفس الأمر مثلا منتخب الأرجنتين بدون ميسي.