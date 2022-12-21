شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء 21-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم الأربعاء منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز باقامة مباراة واحدة تجمع المصري والمقاولون في مهمة يبحث فيها العميد حسام حسن عن فوزه الأول بعد عودته لقيادة الفريق.
ويواجه المصري البورسعيدي نظيره المقاولون العرب، في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام والتي تجمع الفريقين على استاد السويس الجديد.
ويعاني النادي المصري من وجود العديد من الإصابات بين صفوفه، أبرز المصابين: مروان حمدي، عماد الدين بوبكر وعبد الرحيم دغموم، ويترقب الجهاز الفني للمصري موقفهم من اللقاء المقبل.
واستهل النادي المصري مشواره في الدوري العام، بالهزيمة أمام سيراميكا بثلاثية نظيفة، قبل أن يتعادل مع بيراميدز سلبياً، ثم فاز على إنبي بهدفين نظيفين، وتعادل مع الزمالك بهدفين لمثلهما، ومع البنك الأهلي سلبياً، قبل أن يخسر من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل أخيراً مع حرس الحدود سلبياً.