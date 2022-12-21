شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء 21-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم الأربعاء منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز باقامة مباراة واحدة تجمع المصري والمقاولون في مهمة يبحث فيها العميد حسام حسن عن فوزه الأول بعد عودته لقيادة الفريق.

ويواجه المصري البورسعيدي نظيره المقاولون العرب، في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام والتي تجمع الفريقين على استاد السويس الجديد.