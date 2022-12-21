وسط استقبال جماهيري.. منتخب المغرب يطوف شوارع الرباط بعد إنجازه التاريخي في مونديال قطر

خص مئات الآلاف من الجماهير المغربية، الثلاثاء، استقبالا كبيرا لعناصر المنتخب المغربي لكرة القدم، بعد وصولها من الديار القطرية، احتفالا بإنجازها التاريخي في المونديال ووصولها لنصف النهائي، للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم العربية والإفريقية.



ومباشرة بعد وصولهم إلى مطار الرباط – سلا، صعد لاعبو منتخب المغرب إلى حافلة مكشوفة لتجوب مختلف شوارع العاصمة الإدارية، أمام هتافات الأنصار الذين كانوا في الموعد من أجل تقديم التحية للاعبين على أدائهم المبهر في الحدث العالمي.



وعرفت شوارع العاصمة حركة غير عادية منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء، حيث تم فرض مجموعة من الإجراءات، من أجل تنظيم مثالي للجولة التي قام بها المنتخب المغربي في حافلة مكشوفة شوارع العاصمة الرباط وسط حفاوة كبيرة من الجماهير الغفيرة التي حرصت على استقباله.



وكانت بلدية مدينة الرباط قد أصدرت -مساء أمس الاثنين- بلاغًا للسكان تطالبهم بعدم إيقاف سياراتهم في كل الشوارع والساحات التي من المرتقب أن تشملها جولة حافلة المنتخب المغربي، وذلك حتى يتسنى لها المرور بانسيابية، إلى جانب تفادي الاكتظاظ الكبير بسبب الحضور المرتقب لعشرات الآلاف من الجماهير.



في السياق نفسه، ذكرت مصادر إعلامية مغربية أن أكثر من 8 ألف عنصر أمن مغربي تم تجنيدهم من أجل تأمين هذه الجولة.



ومساء أمس الاثنين، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية "أنه بتعليمات ملكية سامية، سيُخصص للمنتخب الوطني لكرة القدم، يوم الثلاثاء، استقبال في مستوى المسار المتألق الذي حقّقه خلال نهائيات كأس العالم بقطر 2022".



وجاء في بلاغ للوزارة المذكورة أنه "في هذا الإطار، سيحظى الفريق الوطني باستقبال شعبي وجماهيري كبير، منذ وصوله إلى مطار الرباط- سلا، حوالي الساعة الخامسة مساء، مرورًا بشارع الحسن الثاني، وساحة 16 نونبر، وساحة شالة، وساحة الملك حسين ثم شارع محمد الخامس، وساحة البريد، وساحة محمد الخامس، وساحة 11 يناير، وشارع مولاي الحسن، وباب السفراء، وصولًا إلى القصر الملكي العامر، حيث سيحظى أعضاء المنتخب الوطني باستقبال ملكي سامٍ احتفاء وتقديرًا بهذا الإنجاز التاريخي العظيم".



يُشار إلى أن أنه إلى جانب اللاعبين، قرّر الملك المغربي تخصيص تكريم خاص بأمهاتهم، بعد أن خطفن الأضواء في هذه التظاهرة الكروية الكبيرة.



وحقّق منتخب المغرب أفضل إنجاز عربي وأفريقي على الإطلاق في منافسات كأس العالم التي أقيمت في قطر، بعد أن بلغ نصف نهائي المنافسة قبل الخروج على يد منتخب فرنسا في دور النصف صفر-2، وكان "أسود الأطلس" قد أخرج من طريقه منتخبات أوروبية عتيدة؛ مثل: بلجيكا وإسبانيا والبرتغال.



( الجزيرة نت)



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