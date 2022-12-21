شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كأس العالم.. ملك المغرب يمنح منتخب بلاده وسام العرش (صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - منح العاهل المغربي محمد السادس، الثلاثاء، أعضاء منتخب المغرب وسام العرش بعد مشاركتهم التاريخية في كأس العالم 2022.

واستقبل الملك محمد السادس، بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم، بعد أدائهم المتميز في كأس العالم قطر 2022.

كما كرم العاهل المغربي، وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي بعد إنجاز المونديال.

ووسام العرش هو وسامٌ مغربي يمنح لمن يقدم خدمات متميزة ذات طبيعةٍ مدنيةٍ أو عسكريةٍ من المغاربة.

وظهر الوسامُ لأول مرة في عهدِ الملك الحسن الثاني في 16 مايو/ أيار 1963 حينما صدر أمر تأسيسه.

وأظهرت الصور توافد لاعبي المنتخب المغربي برفقة أمهاتهم إلى القصر الملكي في الرباط لحضور حفل التكريم.

وعقب مباراة نصف النهائي بكأس العالم بين المغرب وفرنسا، أجرى الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع الركراكي.

وخلال هذا الاتصال، خص العاهل المغربي، المدرب واللاعبين ومجموع مكونات الفريق الوطني، بإشادة كبيرة لما قدموه من إنجازات متميزة خلال كأس العالم، وفقا لوكالة الأنباء المغربية.

ومساء الثلاثاء، عادت بعثة منتخب المغرب إلى البلاد بعد انتهاء مشوار الفريق في بطولة كأس العالم قطر 2022.

واحتشد عشرات الآلاف من المغاربة لاستقبال منتخب بلادهم، بعد حصوله على المركز الرابع ببطولة كأس العالم لكرة القدم التي اختتمت أول أمس الأحد.

وعبرت حافلة المنتخب المغربي شارع الحسن الثاني، وساحة 16 نونبر، وساحة شالة، وساحة الملك حسين ثم شارع محمد الخامس، وساحة البريد، وساحة محمد الخامس، وساحة 11 يناير، وشارع مولاي الحسن، وباب السفراء، وصولًا إلى القصر الملكي.

واصطفت الجماهير المغربية على طول الطرق والشوارع في العاصمة الرباط، حيث أشعلوا الألعاب النارية ولوحوا بالأعلام، تحية للاعبين الذين استقلوا حافلة مكشوفة وهم يرتدون البذات الرسمية ورابطات العنق تحت حراسة أمنية مشددة.

ولوح اللاعبون ومدربهم وليد الركراكي للجمهور المحتشد والتقطوا الصور مع الحشد الجماهيري الكبير.

وشهدت الاحتفالية إبطاء سير الحافلة المتجهة إلى القصر الملكي تمهيدا لاستقبال خاص من الملك محمد السادس لتهنئة الفريق والاحتفال بالإنجاز الكبير، وذلك بعد خروج بعض الجماهير إلى نهر الطريق.

وتبادل اللاعبون التحية مع الجماهير المغربية التي ارتدت قمصانا بأسماء نجومها المفضلين مع رفع العلم الوطني، بينما أشعل البعض الشماريخ والألعاب النارية مع رفع شعار "الشعب يريد كأس إفريقيا".

وأصبح المنتخب المغربي أول فريق عربي وأفريقي يصل إلى الدور قبل النهائي من كأس العالم، ليصنع الفريق الملقب بأسود الأطلس التاريخ في أول نسخة تقام منافساتها على أرض عربية.

وبعد أن نجح المنتخب المغربي في إقصاء بلجيكا وإسبانيا والبرتغال، خسر في الدور قبل النهائي أمام نظيره الفرنسي، لكن الأداء الرائع للفريق أدى إلى استقبالهم استقبال الأبطال.