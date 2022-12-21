شيكابالا حاول احتواء الموقف ولم ينجح .. أزمة إمام عاشور وزيزو وتعليق «فيريرا»

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي هاني حتحوت،خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، تفاصيل غضب إمام عاشور، لاعب فريق الزمالك، خلال مباراة حرس الحدود، مساء الثلاثاء، في الدوري المصري الممتاز.

وقال حتحوت، أن إمام عاشور، كان يرغب في تسديد ركلة الجزاء بدلًا من أحمد سيد زيزو، الذي سدد الركلة، ليغضب عاشور.

وأضاف حتحوت، أن الغضب ظهر على إمام عاشور الذي خرج من منطقة الجزاء غاضبًا، ورفض الاحتفال بالهدف رغم محاولات تهدئته، لكنه أبدى غضبه، لرغبته في التسجيل.

وأوضح أن شيكابالا، حاول احتواء غضب إمام عاشور، وتوجه إليه لاصطحابه من أجل الاحتفال بالفوز مع الجماهير، إلا أن إمام عاشور، ظل غاضبًا وخرج من الملعب مباشرة، دون المشاركة في الاحتفال.

لو سألتنى انا فيريرا هقولك عايز ألعب ركلة الجزاء

رد البرتغالى فيريرا المدير الفنى للفريق على واقعة امام عاشور عقب نهاية مباراة حرس الحدود التى انتهت منذ قليل بفوز الزمالك برباعية نظيفه.

الواقعة وهى خروج امام عاشور لاعب الفريق عقب اطلاق الحكم صافرة نهاية اللقاء من الملعب بصورة مباشرة دون الذهاب مع زملائه لتحية الجماهير.

حيث كان امام عاشور يريد تسديد ركلة الجزاء التى أحتسبت للزمالك وقام بتسديدها أحمد سيد زيزو، ليظهر امام عاشور حزنه.

فيريرا وفى المؤتمر الصحفى قال : امام عاشور كان يريد تسديد ركلة الجزاء، وطبيعى أى لاعب يريد هذا الامر، وتكون هناك مشكلة بالفعل لو لم تكن هناك رغبة من اللاعبين فى تسديد ركلات الجزاء.

لو سألتنى انا فيريرا هقولك عايز ألعب ركلة الجزاء، ولو سألت كل اللاعبين اللى فى الملعب هيقولوا عايزين نلعب ركلات الجزاء، لكن فى النهاية فى تسلسل فى ركلات الجزاء.

دا عادى بيحصل فى المباريات، لكن كلنا فريق واحد وتيم واحد فى النهاية والمهم مصلحة الفريق.