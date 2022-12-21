شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال فيتوريا عن زيزو وأكرم توفيق وكريم فؤاد ورمضان صبحى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على مستوى بعض اللاعبين في الدوري المصري، حيث أكد أن محمود حمادة لاعب فاركو لاعب مميز ومشروع جيد نجحنا في البناء عليه، خلال الفترة الماضية، وظهر بمستوى جيد في الوديات الثلاثة التي خاضها منتخب مصر أمام النيجر وليبيريا وبلجيكا.

وأضاف فيتوريا خلال لقائه سيف زاهر، على قناة أون تايم سبورتس، أن سيد زيزو لاعب مميز ويستطيع اللعب في أكثر من مركز، وهذا أمر مهم للاعب كرة القدم وأي جهاز فني.

وأثنى فيتوريا على أكرم توفيق وأنه لاعب مميز ويمتلك إمكانيات رائعة، مؤكدا: "فور قدومنا لمصر لتولى القيادة الفنية كان مصابا وقتها، وتواجد معنا في المعسكر الأخير ولعب أمام بلجيكا وظهر بمستوى رائع، ولكن ينقصه بعض الأمور لتطويرها خلال الفترة المقبلة وهذا طبيعي".

كما تطرق المدير الفني لمنتخب مصر عن الحديث عن لاعب الأهلى كريم فؤاد قائلا: "لاعب صغير فى السن يعجبنى مستواه جدًا ويلعب في أكثر من مركز وهذا أمر جيد، ووقت قدومي لمنتخب مصر كان يشارك هو ومحمد هاني في مركز الظهير والجناح الأيمن، وتواجد معنا في المعسكر الأول أمام النيجر وليبيريا، وهو ضمن حساباتي دائما، ولكن في المعسكر الثاني كنت أرغب في ضم لاعبين جدد مثل طاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر، وكان يتواجد محمد صلاح وزيزو وجميعهم يلعبون في مركز الجناح وأفشة".

وعن سؤال سيف زاهر عن رأي فيتوريا في رمضان صبحي لاعب بيراميدز، قال فيتوريا: "رمضان لاعب يمتلك كفاءة عالية ولكن الإصابة أبعدته فترة عن فريقه إلى جانب ارتباط فريقه بمباريات في البطولة الكونفدرالية، وبالتالي لم يتم استدعاؤه للمنتخب، ونفس الأمر للاعبي فيوتشر".