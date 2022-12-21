شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الكريم يستمر في قيادة فيوتشر أمام الطلائع فى غياب على ماهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق فيوتشر، في قيادة الفريق من داخل الملعب خلال المباراة المقبلة أمام طلائع لجيش والمقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري رابطة الأندية المصرية.

وكان علي ماهر المدير الفني لفيوتشر، قد تلقى بطاقة حمراء في مباراة فريقه أمام الأهلي، وذلك بعد اعتراضه على التحكيم في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وواصل فيوتشر سلسلة اللاهزيمة في الدوري بعد الفوز في الجولة الثامنة على غزل المحلة بهدف نظيف، وكان فيوتشر قد استهل مشواره في الدوري بالفوز على حرس الحدود بهدفين نظيفين، قبل أن يتعادل مع المقاولون العرب سلبياً، ثم فاز على أسوان بهدفين مقابل هدف، وفاز على الداخلية بهدف نظيف، وعلى الاتحاد السكندري بنفس النتيجة، قبل أن يتعادل سلبياً مع الإسماعيلي ثم تعادل بهدف لمثله مع الأهلي.

وبات فريق فيوتشر الأقوى دفاعا فى بطولة الدوري المصري هذا الموسم بعد مرور 7 جولات، فلم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط، فيما يأتي بيراميدز والزمالك والأهلي فى المرتبة الثانية بعدما استقبلت شباك كل منهم 3 أهداف.