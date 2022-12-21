شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري أمام المقاولون والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا صفحة مباراة حرس الحدود التى فاز فيها الابيض برباعية نظيفة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز من أجل الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الخامسة مساء الاحد المقبل على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصرى.

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري أمام المقاولون

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.